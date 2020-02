Krejcikova et Mektic, champions de double mixte

Deux nouveaux champions ont ajouté leur nom à la liste des joueurs capables de régner dans le Open d’Australie 2020. Barbora Krejcikova et Nikola Mektic Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray (5-7, 6-4, 10-1) se sont vu imposer de conquérir l’équipe de double mixte et de démarrer de la meilleure façon possible cette saison 2020. Les Tchèques et les Croates n’avaient pas une bonne commençant le jeu mais avec le passage des minutes, ils redirigeaient la situation vers un supertiebreak où ils se produisaient à un niveau élevé.

