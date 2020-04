Kristie Ahn doute que sa vidéo virale TikTok ait attiré l’attention de Novak Djokovic

La Américaine Kristie Ahn a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’une de ses récentes vidéos TikTok explose. Dans l’une de ses vidéos les plus populaires, l’Américaine a mentionné les Big Three et son téléphone a commencé à exploser. Ahn, 27 ans, a suggéré que l’amitié de Rafael Nadal et Roger Federer exclut Novak Djokovic.

La femme de 27 ans affirme qu’elle ne voulait pas faire de mal, mais il y avait encore beaucoup de fans fous dans sa section de commentaires. La vidéo a reçu près de 70 000 vues et des centaines de commentaires. “Ahh, le sujet controversé”, a déclaré Ahn au Telegraph UK.

“Je ne m’attendais pas à ce que ça explose. J’ai fait ça en me moquant de la façon dont les médias décrivent la relation entre les trois grands, donc c’était un peu plaisanterie. Mais d’autres personnes sont très sensibles, alors j’ai dû couper le son [the replies] sur ce fil, parce que ça devenait trop. “

Ahn, classée au 96e rang mondial, a fait son entrée dans le top 100 pour la première fois de sa carrière l’an dernier. L’athlète de 27 ans n’a pas de titre WTA à son actif, mais elle a atteint l’an dernier le meilleur classement en carrière de 87e place au monde. L’Américaine doute que Djokovic, 17 fois championne du Grand Chelem, sache même qui elle est.

“Il n’a aucune idée de qui je suis – c’est très bien”, a déclaré Ahn, lorsqu’on lui a demandé si la vidéo avait attiré l’attention de Djokovic. Après une saison décisive sur le Tour en 2019, Ahn a commencé cette saison avec un record de 5-6 victoires / défaites.