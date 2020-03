Kristina Mladenovic, deuxième tête de série, passe au deuxième tour

Il n’y a eu aucun bouleversement lors de la deuxième journée du match nul à Lyon mardi. La tête de série la plus élevée qui a remporté la cour, deuxième tête de série Kristina Mladenovic devait venir d’un set down mais a avancé au deuxième tour avec une victoire 1-6, 6-2, 6-4 sur sa compatriote française Chloé Paquet en deux heures et 12 minutes.

Mladenovic jouera Anna-Lena Friedsam au deuxième tour. Sixième graine Jil Teichmann a gagné contre le joker français Clara Burel 6-4, 6-3 en une heure et 47 minutes. Teichmann attend le vainqueur entre Mandy Minella et Océane Dodin au prochain tour.

Septième graine Daria Kasatkina vaincu Pauline Parmentier 2-6, 7-5, 6-4 en deux heures et 26 minutes. Kasatkina jouera le roumain Irina Bara, qui s’est qualifié pour le tableau principal, en huitièmes de finale. Viktoria Kuzmova, classé huitième tête de série, avait également besoin de trois sets pour s’imposer face à l’heureux perdant néerlandais Lesley Kerkhove Pattinama dans leur ouverture.

Kuzmova a gagné 6-2, 2-6, 6-2 en une heure et 38 minutes. Elle jouera Tereza Martincova au deuxième tour. Martincova a réussi son premier match contre Ana Bogdan 6-3, 4-6, 6-3, quatre minutes avant la fin des deux heures. Dans les autres résultats, Camila Giorgi battre Vera Lapko dans leur match de premier tour.

Ayant besoin d’une heure et 22 minutes, Giorgi a gagné dans les sets 6-3, 6-4. Au deuxième tour, l’Italien affrontera la quatrième tête de série française, Alize Cornet. Enfin, Viktoriya Tomova battre le qualificatif français Magdalena Frech 7-5, 6-7 (5), 6-4 en deux heures et 48 minutes pour atteindre le deuxième tour.

Tomova jouera contre la Belgique Alison Van Uytvanck au deuxième tour. Crédit photo: WTA Insider Twitter