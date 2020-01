Kristina Mladenovic et Timea Babos font déjà leur propre

Dans les grandes paires de doubles, on dit souvent qu ‘”ils se comprennent comme s’ils avaient joué ensemble pendant toute leur vie”. Dans le cas de Timea Babos et Kristina Mladenovic, ce dicton est accompli ensemble. Ils montrent un rapport exquis, montrant l’un des points faibles de l’autre, et devenant ainsi une machine parfaite dont les engrenages s’adaptent à toutes sortes de situations.

Cette idylle en double était vitale pour remporter l’Open d’Australie en 2018 et Roland Garros en 2019, et contre toute attente, aujourd’hui, ils ont répété la couronne dans le continent océanique. C’est un symptôme clair de la bonne ambiance qui règne dans cette équipe, qui est peut-être le meilleur duo en double féminin, et aujourd’hui dans un match où les grandes favorites étaient mesurées, elles ont vaincu par un 6-2 et 6 brutal et incontrôlable -1 à Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh, terminant ainsi le tournoi sans renoncer à un seul set.

Impeccable C’était le match avec l’équipe formée par Babos et Mladenovic, qui sont allés sur la piste bien conscients de l’importance du jeu, et cela a été noté dans l’intensité de leur jeu. Maître dans le réseau Timea, Mladenovic a torturé certains timoratas Strycova et Hsieh du bas de la piste, créant beaucoup de problèmes dans chaque match pour le reste et montrant qu’ils se battront pour les titres les plus importants de la saison. A l’issue de la rencontre, les deux joueurs ont sauté lors d’une conférence de presse:

Babos à propos de battre la graine numéro un: “Nous savions que nous avions un match très compliqué contre le numéro un, mais nous sommes sortis sans pression. Je pense que chaque fois que nous disputons une finale, nous savons très bien gérer ce genre de situation. La dernière fois que nous avons joué ensemble, nous sommes sortis en tant que champions des finales WTA, et sortir à nouveau en tant que champions dans le premier tournoi de l’année a été très spécial. Nous connaissions déjà nos rivaux et nous savions quel match nous devions faire. “

Kristina Mladenovic à propos de la finale en conditions intérieures: “Nous étions prêts à jouer contre toutes sortes de conditions. Aujourd’hui, il a fait très chaud et si le match avait été joué sans toit, nous aurions également fait de notre mieux. Les joueurs ne sont pas ceux qui décident dans quelles conditions ils jouent. Nous devons toujours savoir s’adapter aux situations qui se produisent, et cela a été le cas aujourd’hui. Je ne sais pas si jouer à l’intérieur nous profite, mais je pense que nous avons mérité la victoire dès le premier instant “, a conclu le joueur français qui a avoué que le fait de que Timea et elle s’entendent bien en dehors des pistes, aident à la compréhension mutuelle quand ils sautent pour jouer.

.