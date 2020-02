Kvitova: “Aujourd’hui, j’étais plus courageux que lors des jeux précédents”

Il y a eu quatre pertes consécutives de Petra Kvitova avant Ashlegih Barty, une marque que le Tchèque a cherché à arrêter le plus rapidement possible. C’était ce vendredi à WTA Premier 5 de Doha où enfin votre objectif a été atteint. “J’ai essayé très fort de jouer plus sur la piste, j’ai essayé de l’empêcher de s’éloigner si loin de la ligne de fond, qu’elle ne m’a pas tellement blessé avec son coup de droite. C’était la clé, pour jouer plus longtemps à partir de là, quelque chose qui J’ai essayé d’autres fois mais je n’ai pas pu le faire. Je pense que cette fois j’ai été plus courageux que les autres fois “, a expliqué la femme qui rivalisera avec Aryna Sabalenka en finale.

