Kvitova avance comme la foudre, les clés du tournoi

Le tchèque Petra Kvitova continue avec un rythme spectaculaire et qui fait vraiment peur après avoir écrasé à nouveau dans son jeu ce troisième tour de la Open d’Australie. Le gaucher de Bilovec a dépassé la Russe Ekaterina Alexandrova qui s’est inclinée 6-1 et 6-2 en seulement 58 minutes. Marche incontestable celle qui emmène Kvitova qui va entrer en collision en huitièmes avec les Grecs Maria Sakkari. L’Athénienne a été érigée en bourreau des American Madison Keys, la séparant du tournoi 6-4 et 6-4. Ils ne sont ni plus ni moins que le premier tour de 16 que Sakkari atteint dans sa carrière.

