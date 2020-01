Kvitova: “C’était comme un match de football pour le public grec”

Le finaliste de 2019 continue de progresser dans le Open d’Australie et avec cela, il y a quatre présences dans les quarts de finale de l’événement océanique. Petra Kvitova s’est débarrassé du grec Maria Sakkari surmonter ses mauvais sentiments au début, le bon jeu d’hélène et la ferveur du public grec qui a fortement soutenu Sakkari. “J’ai dit à l’arbitre quand j’ai gagné que cela ressemblait à un match de football. D’un côté, c’est bien, mais de l’autre, c’est un match de tennis normal, pas de Fed Cup”, a déclaré le Tchèque lors d’une conférence de presse. Il a également évoqué un début compliqué, perdant le premier set. “Il y avait beaucoup de nerfs depuis le début. Je ne jouais pas bien et à la place, elle l’était. J’ai commencé à mieux jouer dans la seconde et à me sentir plus libérée. Tout d’abord, c’était la capacité de combat que j’avais”, a déclaré Petra qui attend maintenant Barty ou Riske à la dernière à dernière étape du tournoi.

