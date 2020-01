Kvitova: “Désormais, tout match sera difficile, peu importe le rival”

Le dernier finaliste de Open d’Australie mars déterminé à revalider au moins la finale il y a un an. Petra Kvitova il a approuvé un résultat volumineux, cette fois devant Alexandrova. La Tchèque a commenté lors d’une conférence de presse son duel de troisième ronde. “La clé a été dans les deux premiers matchs où j’ai maintenu mon service après environ huit minutes. Ensuite, je me suis senti très bien, en jouant très agressif”, a déclaré Kvitova, qui se tient dans la deuxième semaine sans donner de sets, bien qu’il sache que les choses ne seront plus aussi confortables. “A partir de maintenant, tout match sera difficile, peu importe le rival. J’ai perdu mon dernier match contre les deux (Keys et Sakkari, leurs rivaux potentiels), donc ce sera un match revanche dans tous les cas”, a-t-il déclaré. Le Grec Sakkari sera enfin celui de l’autre côté du filet au quatrième tour de l’épreuve.

