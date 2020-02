Kvitova est sauvé devant un combattant Van Uytvanck à Saint-Pétersbourg

Quel jeu deux grands joueurs d’intérieur nous ont donné Petra Kvitova et Alison Van Uytvanck. Le Belge a retracé un premier set adverse et compliqué les choses au Tchèque, le brisant dans le troisième set mais après un match infernal et à haute tension, le Belge a perdu de l’énergie et s’est retrouvé sans essence devant un Kvitova qui a marché rapidement vers les quartiers de final 7-6 1-6 6-2. Dans un autre match à Saint-Pétersbourg, Maria Sakkari il a battu Alizé Cornet 6-2 6-4 et est ainsi cité en quart de finale avec le numéro 1 au tirage au sort, Belinda Bencic.

