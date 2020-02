Petra Kvitova ne cache pas une profonde admiration pour Carla Suarez Navarro, votre rival aujourd’hui. Le Tchèque a eu de grands mots pour les Espagnols, qui accrocheront la raquette à la fin de la saison. “Oui, nous l’aimons vraiment sur le circuit. C’est une grande personne sur et en dehors du terrain. Elle joue toujours juste. Elle se bat toujours, n’abandonne jamais jusqu’à la fin. Je suis très heureuse pour sa carrière et je suis sûre qu’elle va me manquer dans le circuit. “

