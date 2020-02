Kvitova: “Parfois, il est difficile de jouer avec ce vent”

Petra Kvitova Il est passé par une conférence de presse pour évaluer une nouvelle victoire après trois sets disputés contre la Lettonie Jelena Ostapenko. Traitant des conditions compliquées du tournoi qatari, Petra devient une experte en matière de récupération, évitant les adversités et finissant par prendre le chat à l’eau dans le troisième set, tout comme elle l’a fait contre Carla Suárez. “Ce fut un match épuisant pour l’adversaire, à cause des conditions. Les coups deviennent très difficiles à lire et parfois nous ne savons même pas où ils vont. C’était très difficile de faire face au vent aujourd’hui, c’était très ennuyeux. Heureusement, je pouvais bien faire certaines choses bien au début du troisième set et remporter la victoire. ” Le Tchèque a donné quelques conseils sur la façon de gérer ces particularités: “J’essaie de rester là, soyez patient. L’option la plus sûre est de jeter au milieu, mais si vous le faites beaucoup, vous ne gagnez aucun point. Plusieurs fois, cela m’a aidé à lancer une tranche , avec le vent, la balle vole partout. C’était une montagne russe, très difficile. “

.