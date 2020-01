Kvitova retourne à Sakkari pour passer aux quarts de finale en Australie

Grand jeu authentique auquel ils ont joué Maria Sakkari et Petra Kvitova où la Tchèque, finaliste de la dernière édition, a survécu contre une joueuse qui a rendu les choses extrêmement difficiles et qui après un excellent premier set, a baissé un peu son niveau et qui a profité d’une Kvitova qui a énormément souffert avec son service, surtout avec le deuxième dans un match féminin où le reste marquait les différences. 6-7 6-3 6-2 pour Kvitova, qui attend déjà un rival dans le duel entre Barty et Riske, avec qui il se battra pour une place en demi-finale de la Open d’Australie.

