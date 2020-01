Kvitova survit à l’ouragan Badosa

Finaliste de l’année dernière, Petra Kvitova, a dû faire face aujourd’hui en Australie au vent fort de Melbourne et à un ouragan appelé Paula Badosa. Il semblait que ça allait être un match plus simple pour la Tchèque, mais Paula a montré la qualité qu’elle a en mettant les choses extrêmement compliquées à Kvitova, qui a dû surmonter une pause contre au premier set et sauver trois balles de set dans le second dans un revers de l’espagnol qui passait par millimètres. 7-5 7-5 pour Petra, indemne d’un match qui aurait pu être très différent si Badosa avait pris ce deuxième set.

