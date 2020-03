Kyle Edmund analyse tout ce qui s’est passé entre 2018 et 2020

Il y’a deux ans, Kyle Edmund Il a gagné un très haut niveau de tennis. Il avait grandi avec d’autres partenaires de génération, sans pratiquement aucun frein, marchant sur les demi-finales de l’Open d’Australie 2018 et se plaçant dans le top 15 de l’ATP. Cette hausse a multiplié leurs attentes et accru la demande. Et puis les blessures sont venues à un joueur dont le physique n’a jamais été son point fort. De cette façon, Kyle a subi une pause qui semble être sortie après son triomphe à New York.

“Je pense qu’avec la façon dont je sais jouer et les joueurs que je peux battre, je peux remonter au classement. Mais vous devez le faire. Ce n’est pas seulement dire cela et ça va arriver. Je l’ai déjà fait. J’ai gagné un tournoi ATP, il fait partie du Top 15 mondial. Mais pour y arriver, je dois apprendre de ce qui s’est passé la dernière fois. “

Le Britannique fait référence à une blessure au genou, au manque de confiance et à la chute du classement (il est devenu numéro 75 mondial). “C’est le cas avec les résultats négatifs; c’est comme la fin du monde pour une journée. Les gens disent:” Que se passe-t-il avec lui? ” Mais après une semaine, personne ne se soucie vraiment. Tout continue. J’ai appris qu’il est important de ne pas trop s’inquiéter quand les choses vont bien. Et il est important que vous ne pensiez pas mal à vous-même quand les choses vont mal. “

Edmund a remarqué Safin et González

Edmund a connu, pour la première fois et donc, ce mot difficile et commun dans le sport d’élite: les attentes. «Les gens ont des attentes envers vous comme j’ai des attentes envers l’équipe de football que je soutiens. Je veux qu’ils réussissent ou je pense qu’ils devraient atteindre une certaine position. Les gens se font toujours une opinion sur vous. Mais en général, mes attentes seront toujours plus sérieuses et dépasseront probablement celles d’une autre personne, car je suis exigeant. Au final, je me soucie de ma carrière. Personne ne va avoir plus d’attentes que vous réussissez bien et que vous voulez réussir que vous-même. Je continue comme ça, en essayant d’obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, je suis à un stade où, si j’obtiens un bon résultat, je pourrais générer une certaine dynamique. L’année dernière, je n’ai pas obtenu d’excellents résultats par rapport à 2018. C’est là que je suis, en essayant de faire de mon mieux. Il s’agit de faire toutes les petites choses dont vous avez besoin pour être le meilleur joueur possible, comme améliorer physiquement le terrain, quel qu’il soit, prendre soin de vous et simplement faire tout votre possible pour maximiser cette possibilité. “

Le Britannique, qui possède l’un des meilleurs droits du circuit, reconnaît avoir remarqué Marat Safin et, surtout, Fernando González. «La façon dont je frappe ma droite … Je frappe toujours de cette façon, j’ai gagné en confiance et en conviction et je l’ai utilisé comme ma plus grande arme. Certes, le coaching m’a aidé, ce n’est pas que je n’ai pas eu de coach pour m’enseigner, mais vous réalisez aussi des choses. Vous voyez des choses sur vous et comment vous pouvez les utiliser. Quand les gens disent ce qui rend votre aile droite si bonne, il est vraiment difficile de répondre. C’est ainsi que j’ai grandi avec lui et l’ai développé. C’est tout ce que tu sais. “

Un coup, en plus, de faire semblant de continuer à s’améliorer sur toutes les surfaces. «Je dois continuer d’essayer de l’améliorer. En dehors de cela, vous varie parfois un peu tactiquement sur différentes surfaces ou contre différents adversaires. En général, vous pouvez parfois utiliser un certain coup un peu plus, car en grandissant, vous avez vu qu’il était plus efficace. C’est un apprentissage constant. “

