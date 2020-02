Kyle Edmund cherche plus de titres après avoir quitté la nature sauvage à New York

Survivant à un défi difficile de Soonwoo Kwon en quarts, Kyle Edmund a apporté son meilleur tennis lors des deux derniers matchs de l’Open de New York pour devenir le troisième champion après Kevin Anderson et Reilly Opelka. Kyle a remporté le deuxième titre ATP (Anvers 2018, également en salle) après un triomphe de 7-5, 6-1 contre Andreas Seppi en une heure et 21 minutes, prenant le dessus dans les derniers instants du premier set et dominant dans le deuxième pour sceller l’accord avec style.

Atteignant la demi-finale de l’Open d’Australie et atteignant presque le top 10 le reste de l’année, Kyle a complètement perdu du terrain en 2019 pour à peine rester dans le top 70, cherchant une meilleure course dans la saison devant nous et déjà ce qui rend beaucoup mieux avec cette couronne à New York.

Le Britannique a provoqué la fureur du coup initial, perdant huit points en dix matchs de service et ne faisant jamais face à un point de rupture, défiant le vétéran italien de répéter la même chose s’il voulait rester en lice. Andreas était là pour se battre dans les dix premiers matchs avant d’abandonner huit des neuf derniers matchs, incapable de suivre le rythme du rival et de ne pas remporter le premier titre depuis 2012.

Luttant sur le deuxième service dans la dernière partie de l’affrontement, Seppi s’est cassé trois fois et a propulsé Edmund vers le titre qui devrait lui donner le coup de pouce devant Indian Wells et Miami. Trouvant son retour dans le meilleur moment possible, le Britannique a décroché le revers de la ligne gagnante à 6-5 pour sceller l’ouvreur et prendre de l’élan avant le deuxième set où il n’a jamais regardé en arrière après une pause précoce à 15 ans.

Seppi a survécu à de nombreuses occasions de pause lors du quatrième match, mais il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière lorsque Kyle l’a brisé à nouveau pour remonter 5-1, servant pour le titre lors du prochain match. Toujours sans souci au service, Kyle a livré une prise dont il avait besoin pour sceller l’affaire et célébrer sa deuxième couronne ATP, la première après 16 mois et celle qui a déjà rendu la saison bien meilleure par rapport à la précédente.

“Quand je mets mon jeu sur le terrain et me concentre sur deux ou trois choses que je fais bien, c’est alors que je deviens un joueur meilleur et plus dangereux; c’est ce que j’ai fait cette semaine”, a déclaré Edmund. “J’étais très agressif et je n’ai pas donné trop d’opportunités à mes adversaires, établissant mon autorité autant que possible.

Gagner les premiers sets aide toujours, mais en finale, quand vous obtenez ce genre de premier timbre de pouvoir, vous obtenez une longueur d’avance dans le match; ça aide toujours. Cela oblige l’adversaire à trouver des réponses pour vous répondre. Vous n’avez pas à forcer le problème autant, mais à maintenir cet élan.

Je savais que je servirais le premier après avoir remporté ce premier set avec une pause et cela m’a donné un coup de pouce massif qui m’a ramené à la maison. J’ai gagné trois matchs à la fin de l’année dernière mais je n’en avais pas gagné quatre d’affilée depuis un moment; c’était l’objectif à New York et j’ai atteint cet objectif, en poursuivant la cinquième victoire qui est également venue.

Gagner des titres est toujours un objectif qui améliore également votre classement; Je veux gagner autant de matchs que possible et essayer de revenir là où j’étais en 2018. ”