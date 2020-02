En demi-finale de l’ATP New York Open, l’expérience a triomphé de la jeunesse. Cela nous laisse une finale entre deux joueurs qui ont remporté des titres dans le passé, mais aucun ne l’a fait depuis un certain temps.

Qui va gagner? Nous donnons nos pensées.

ATP New York Open Final

Kyle Edmund contre Andreas Seppi

Record en tête-à-tête: Edmund 4-1 Seppi

Les rencontres précédentes entre cette paire indiquent assez fortement que le Britannique devrait être favori dans ce match. La seule victoire de Seppi dans la série a été sur terre battue. Sur toute surface plus rapide, Edmund est sorti vainqueur, en trois sets consécutifs. Le dernier de ces derniers était il y a seulement quelques semaines à Auckland où Edmund a réclamé une victoire étroite via un bris d’égalité du deuxième set.

Il y a beaucoup de choses à aimer sur le jeu de Seppi en ce moment. Bien que l’Italien ait maintenant 35 ans, l’âge semble être moins un problème dans le jeu moderne qu’il ne l’a jamais été. La sélection des tirs de Seppi contre Jason Jung en demi-finale était excellente, l’exécution également presque parfaite. L’Italien a remporté plus de la moitié des points au service de Jung. Cela montre à quel point Jung a souffert de nerfs lors de sa première demi-finale ou à quel point Seppi était bon au retour, la vérité se situe probablement quelque part entre les deux.

Intégrer à partir de .

Edmund a connu un match de retour tout aussi impressionnant contre Miomir Kecmanovic. Dans les pronostics d’hier, j’ai supposé que le Serbe serait celui qui produirait de meilleurs matchs retour, mais en fait, c’est le Britannique qui a dominé cette partie du match. Edmund était solide, sinon spectaculaire, au service. Kecmanovic a créé deux points d’arrêt mais n’a pu en prendre aucun.

Il semble peu probable que Seppi puisse répéter son succès au retour contre le service plus fort d’Edmund. S’il était capable de participer à des rallyes, alors son plus grand métier de cour pourrait manoeuvrer le Britannique dans des positions où il est mal à l’aise. Cependant, cela n’a pas eu lieu avec succès dans la série de carrière jusqu’à présent. Edmund est un favori légitime et il devrait être capable de contrôler le match avec son service et son coup droit.

Prédiction: Edmund en 2

Photo principale de ..