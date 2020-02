Kyle Edmund élimine Miomir Kecmanovic pour affronter Andreas Seppi

Il y a deux ans, Kyle Edmund était le demi-finaliste de l’Open d’Australie et l’un des jeunes à surveiller de près dans les années à venir. Pourtant, le Britannique a complètement perdu le terrain en 2019, remportant seulement 17 matches et restant à peine dans le top 70.

Élévant son niveau sur le terrain dur noir de New York, Kyle est à sa troisième finale ATP et la première depuis Anvers à l’automne 2018, battant Miomir Kecmanovic 6-1, 6-4 en une heure et 11 minutes. En repoussant les deux points de rupture auxquels il a été confronté, Kyle a maintenu la pression de l’autre côté du filet et a volé 43% des points de retour, obtenant trois pauses sur sept chances de contrôler le rythme et de conclure la transaction en un rien de temps.

Après une fiche de 40-0 lors du deuxième match, Edmund a attrapé cinq points consécutifs au retour, forçant une erreur de Miomir et assurant une pause anticipée qui lui a donné un élan. Jouant contre ces deux points de rupture lors du match suivant, Kyle a licencié deux gagnants pour sortir de prison et a décroché un vainqueur de retour lors du prochain match pour ouvrir un avantage de 4-0 et prolonger un départ parfait.

Servant pour le set à 5-1, Edmund a fustigé trois vainqueurs de service pour décrocher le set en 35 minutes, espérant plus de la même chose dans le set numéro deux. Là, il a produit cinq matchs de service décisifs et a décroché 12 des 13 derniers points à 3-4, brisant Miomir à l’amour dans le match neuf et dépassant le sommet avec quatre vainqueurs de service quelques minutes plus tard pour conclure une victoire impressionnante.

L’Italien Andreas Seppi, 35 ans, se qualifie pour la dixième finale de l’ATP, évinçant un qualifié Jason Jung 6-3, 6-2 en une heure et 23 minutes, se rapprochant de son premier titre ATP depuis 2012! Seppi n’a perdu le service qu’une seule fois sur les trois occasions offertes à Jung, prenant plus de la moitié des points de retour et gagnant cinq pauses sur 13 occasions de rester en tête tout le temps et de préparer le choc d’Edmund dimanche.

Andreas a brisé Jason lors des matchs un, cinq et neuf dans le premier match, le fermant lorsque son rival a pulvérisé une erreur de revers et se déplaçant 3-1 devant dans le deuxième set avec une pause amoureuse dans le quatrième match. L’Italien a scellé l’accord avec une autre pause à 5-2, restant sur la trajectoire du titre et améliorant encore sa position de classement avant la rencontre finale.