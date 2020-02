Kyle Edmund se réconcilie avec son tennis

Depuis octobre 2018, date à laquelle il a décroché son premier titre ATP, il n’était pas revenu Kyle Edmund a joué un niveau ATP final. Trop de temps pour un homme appelé à figurer dans le top25 et dont les blessures (physiques et mentales) l’avaient tenu à l’écart des projecteurs. Il n’en a pas été ainsi dans le New York ATP 250, où il a terminé une semaine fantastique en battant Andreas Seppi (7-5, 6-1) et toucher à nouveau le ciel. Demain, il sera de retour parmi les cinquante meilleurs au monde.

