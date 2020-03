Kyrgios assure qu’il est meilleur que des légendes comme Borg, Sampras ou Agassi

Hier, nous vous avons encouragé à participer à un jeu amusant proposé par TennisTv où il a été donné de choisir entre plusieurs groupes de joueurs de tennis pour former une équipe. Le sien Nick Kyrgios Il a voulu participer et a exposé son équipe sur Instagram, non sans controverse. Toujours controversé, l’Australien ne voulait choisir personne dans l’équipe de légendes, composée de Borg, Sampras, Lendl et Agassi, qui ajoutent 41 grands parmi les quatre, et a assuré qu’ils étaient meilleurs que ces légendes alors il a décidé de se choisir lui-même lui-même et Monfils devant eux quatre. Plus d’un a déjà été jeté autour du cou sur Twitter avant une telle affirmation.

