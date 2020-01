Kyrgios avant le blockbuster de Rafael Nadal

Le numéro un mondial, le franc-tireur majorquin de 33 ans, Rafael Nadal, est prêt à raviver sa nouvelle rivalité avec Nick Kyrgios, la 26e tête de série australienne de 24 ans, lors d’un affrontement au quatrième tour, qui devrait avoir lieu. plus tôt mais retardé en raison de la météo de Melbourne, sur les courts en dur de la Rod Laver Arena, lundi 27 janvier, à 17 h 00, heure locale.

08.00., Qui, selon plusieurs analystes, aurait pu être le test le plus difficile pour le n ° 1 mondial lors de sa campagne de Melbourne en 2020. En comparaison avec les formes récentes, l’Espagnol Sagacious n’avait pas encore perdu un seul set dans le tournoi jusqu’à présent, tandis que l’Australien impitoyable a dû passer par deux sets décisifs lors du premier match contre Sonego, un drop-set contre Simon aux côtés d’une boue -sueur du troisième tour contre Khachanov où la séduisante Aussie, souvent surnommée un merveilleux mélange de talent et d’agressivité, avait battu la 16e tête de série dans le cinquième set à un bris d’égalité 10-8 qui allait trop loin pour être simplement qualifié de «physique».

En plus de cela, ce sera la première rencontre de célibataires pour Nadal avec le voyou australien depuis 2019 à Wimbledon lorsque l’erratique Kyrgios, qui à une occasion précédente a qualifié Nadal de “ perdant douloureux ” et de “ super salé ”, a perdu le match en quatre ensembles.

Pendant ce temps, parlant de Kyrgios, qui était en période de probation en raison de son attitude malhonnête, Nadal a déclaré lundi 27 janvier matin, “Quand il joue un bon tennis et montre de la passion pour ce jeu, il est un joueur positif pour notre tournée, et je veux que ma tournée soit plus grande, et non plus petite “, comme l’a dit le déserteur australien comme répercussion,” Ce sera une autre bataille physique.

Rien ne vient facilement avec lui … je suis impatient. C’est pourquoi vous jouez. ”