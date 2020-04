Kyrgios commence à distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin

Nick Kyrgios Il a mis en œuvre ce qu’il avait promis il y a à peine 24 heures. L’Australien est revenu pour montrer sa version la plus solidaire quand il s’est mis à la disposition de tous ceux qui avaient de graves difficultés économiques en raison du coronavirus, se prêtant à les aider à ne pas mourir de faim et à surmonter cette situation. Un jour plus tard, il a partagé une histoire sur son Instagram où il a annoncé qu’il allait commencer à distribuer de la nourriture à ceux qui l’avaient contacté, et a réaffirmé sa prédisposition à continuer d’écouter et d’aider ceux qui en avaient le plus besoin.

Bravo NK, dans des moments comme ceux-ci, vous voyez comment les gens réagissent et, encore une fois, comme les feux de brousse que vous cherchez à aider les autres. En tant que personne qui a voyagé avec Nick pendant un certain temps, cela n’est pas un choc – j’espère que les gens commencent à voir le vrai Nick ..

