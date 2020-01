Kyrgios devient végétalien et explique ses raisons

Nick Kyrgios Il continue de montrer son engagement envers l’environnement et la préoccupation concernant les incendies qui l’ont poussé à faire de son mieux, a un impact de plus, selon le portail AthletesVoice. “Depuis longtemps, je suis très préoccupé par le bien-être animal. Les images que nous avons vues ces mois-ci d’animaux souffrant d’incendies n’ont fait que réaffirmer cette position et j’ai depuis longtemps décidé de ne pas manger de viande ou de produits laitiers. Cela n’a rien à voir avec ma santé. , Je le fais juste par conviction car je ne pense pas que nous ayons besoin de manger des animaux pour vivre “, a déclaré l’Australien.

.