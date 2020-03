Kyrgios et Cilic confirment leur participation à Queen＇s

Le tournoi de la Reine, catégorie ATP500 et disputé sur gazon, continue d’ajouter des joueurs de renom à son tableau principal. L’organisation des Championnats Fever-Tree annonce la présence de deux nouveaux joueurs pour l’édition 2020: Nick Kyrgios et Marin Cilic.

Le joueur de tennis capricieux Aussie tentera de briller sur sa surface préférée après un 2019 dans lequel il a à peine remporté 2 des 5 matchs qu’il a disputés sur le tapis vert.

En 2018, Kyrgios était demi-finaliste du concours et est tombé vaincu devant le vainqueur de cette édition, Marin Cilic, qui a également confirmé sa présence à Queen’s.

TOURNOI PRÉPARATOIRE DE WIMBLEDON

L’Australie et la Croatie se joignent à un cartel plein de grands joueurs parmi lesquels se démarquent Tsisipas, Medvedev, Murray ou Feliciano López, champion actuel. Le tournoi se déroulera du 15 au 21 juin, au cours de la deuxième semaine de la mini-tournée sur gazon avant Wimbledon.

Cette même semaine, il est également contesté l’autre ATP500 qui se célèbre sur l’herbe, celle de Halle. Dans la ville allemande, Federer pourrait réapparaître après sa blessure au genou qui le laissera en dehors des pistes jusqu’à Roland Garros.

Jusqu’en 2014, les deux tournois étaient uniquement de catégorie ATP250. Depuis 2015, dans le but de rehausser l’importance du tour en herbe, Queen’s et Halle sont passées dans la catégorie.

FELICIANO LÓPEZ ET SON IDILIO AVEC QUEEN’S

Le grand tour espagnol du tournoi de Londres sera précisément celui du joueur de Tolède. ‘Feli’, double champion des Championnats Fever-Tree (’17 / ’19), et finaliste de l’édition 2014 (perdu contre Grigor Dimitrov), vit une idylle avec l’ATP500 de Queen’s, événement qu’il a lui-même qualifié de “ tournoi préféré ”.

L’année dernière, lorsque les Espagnols n’avaient pas de classement pour participer directement au tirage au sort final, l’organisation lui a accordé un joker, dont il a profité au point de remporter le titre et de doubler, car il a également remporté les doubles de cette édition en couple avec Andy Murray.

Grâce aux 500 points qu’il a ajoutés, le quintuple vainqueur de Davis a grimpé de plus de 60 places dans le classement et est revenu dans le Top100 (avant que Queen’s ne tombe à 113 ATP).

Sans ce bon résultat, il est possible que le Tolède ait décidé de se retirer fin 2019 de la modalité individuelle, puisque Je n’avais plus assez de classement pour jouer aux tournois ATP.

LA LONGÉVITÉ HISTORIQUE DU «FELI»

Heureusement pour les fans, il y a ‘Feli’ pendant un moment. Au moins jusqu’à la fin de 2020, il se poursuivra dans le circuit individuel et n’exclut même pas une autre saison.

Lopez a couru tout le Grand Chelem pendant 18 années consécutives (Aucun n’a été perdu depuis l’édition 2002 de Roland Garros), un record absolu dans l’histoire du tennis. Jamais un joueur de tennis n’a joué autant de tournois consécutifs. 72 suivis sont ceux qui s’accumulent. Et qu’ils soient bien plus nombreux.

Il n’y a qu’un joueur de tennis dans l’histoire, Federer, qui a joué (79) plus de tournois du Grand Chelem que ‘Feli’ (73). À Queen’s, Feliciano tentera de revalider le titre.

BEAUCOUP DE POINTS À DÉFENDRE

Sur sa surface préférée, où le magnifique service, la volée et la coupe inversée de Tolède font plus de dégâts, l’actuel numéro 56 ATP va essayer de répéter le succès et de défendre les points obtenus dans le passé.

En ce sens, il convient de noter que plus de la moitié des points espagnols (500 sur 908) ils proviennent du titre remporté aux Championnats Fever-Tree.

