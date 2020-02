Kyrgios et De Miñaur ne pourront pas disputer le tour de qualification de la Coupe Davis 2020

Une nouvelle dramatique pour les intérêts du tennis australien qui a été produite il y a quelques heures. Lleyton Hewitt a annoncé lors d’une conférence de presse que les deux Nick Kyrgios comme Álex de Miñaur ils doivent se désinscrire en raison d’une blessure pour le match nul contre le Brésil de Coupe Davis 2020 qui se tiendra à Adélaïde du 6 au 7 mars, sur une piste dure de greenset. Les deux sont des éléments clés pour que l’Australie puisse entrer dans le Finale de la Coupe Davis 2020 et maintenant ils seront remplacés par Alex Bolt et John Peers, qui s’ajoutent à Jordan Thompson et John Millman. Attention car les Finales peuvent manquer d’une des équipes les plus attractives à voir et à se porter candidate pour le titre.

