Kyrgios et huées à Acapulco: “Je m’en fous”

Où que ça aille, Nick Kyrgios Laissez toujours tout brouillé comme si un cyclone était passé. Bien sûr, sa présence ne passe inaperçue par personne ou se retire pour cause de blessure, comme ce fut le cas ce soir à Acapulco. L’Australien est revenu à la compétition après sa défaite contre Nadal en Australie et a été contraint de se retirer après avoir perdu le premier set face à Umbert. Le public mexicain, qui les avait déjà avec lui l’année dernière, n’a pas arrêté de le huer sur le chemin des vestiaires et cela a centré une conférence de presse plus que tendue où Nick, qui a montré un bandage avec de la glace sur son poignet gauche, a laissé un course pour tous ceux qui l’ont hué.

Quelle blessure avez-vous exactement. «Je souffre d’une blessure au poignet depuis quelques semaines depuis l’Open d’Australie. La semaine dernière, je n’ai pas pu participer à Delray Beach. Je suis venu ici et j’ai essayé de jouer, mais évidemment, ma poupée n’est pas prête à jouer. en arrière. C’est dommage après tous les souvenirs que j’ai eu ici l’année dernière. C’est difficile pour moi de devoir venir ici et prendre ma retraite. “

Que pensez-vous des huées reçues par le public à votre retraite. “Je m’en fous. Vraiment, je m’en fous. Je ne vais pas bien. J’ai essayé de venir, j’ai assisté à toute la presse et j’ai essayé de jouer pour donner du tennis aux fans et c’est très irrespectueux. Par conséquent, Je m’en fous. “

Vos sentiments personnels actuels et la relation avec les incendies en Australie. “C’est dur mais je suis juste blessé. L’Australie ne peut pas comparer, il y a des gens qui ont perdu la vie, des gens qui ont perdu leurs maisons. Maintenant j’espère juste prendre une semaine de congé et essayer de retourner à Indian Wells et à Miami. Umbert est un très bon joueur. Cela vient de plusieurs belles semaines et étant blessé, je ne peux pas rivaliser pour le battre à ce niveau. “

