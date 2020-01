Kyrgios imite Nadal lors de son match

Incroyable mais vrai. Nick Kyrgios Le juge président espagnol, Jaume Campistoll, m’avertit de la vitesse à laquelle il sortait et la réponse de l’Australien fut d’imiter Raphael Nadal. N’oubliez pas qu’il est très probable que les Espagnols et les Australiens se verront mutuellement le visage en huitièmes de finale, si les deux sont en mesure d’affirmer leur statut de favoris lors des prochaines rencontres. La rivalité entre les deux persiste et ce geste n’aidera pas.

On se souvient de Kyrgios de Nadal à toute heure. #AusOpen pic.twitter.com/1M1DiOrSf8

– David Boti (@davidboti) 23 janvier 2020

.