Kyrgios: “Je ne changerais rien au tennis en ce moment”

Chaque fois que Nick Kyrgios apparaît dans la presse ou fait une sorte de déclaration, le monde du tennis se prépare à toutes sortes de réactions ou de controverses. Ce fut le cas de la dernière et explosive conférence de presse après sa retraite dans son duel contre Ugo Humbert, où l’Australien a déclaré “ne pas s’en foutre” les huées du public. Cependant, les interviews que Nick a accordées tout au long de la semaine nous laissent entrevoir que sa relation avec les fans mexicains est loin d’être négative et que sous les projecteurs est tout le calme qui, sur la bonne voie, parfois, n’est pas .

Le joueur de tennis de Canberra a parlé pour Millennium et a clairement indiqué que la perception que le monde du tennis avait de lui était, bien sûr, mal. “Le monde du tennis aime mettre une étiquette sur moi et chaque semaine est différente. Je suis très différent en dehors du terrain, très détendu: j’aime jouer au basket, boire un peu … sur le terrain, je suis comme ça depuis que j’ai 10 ans , J’y vais, je joue, je m’amuse et parfois je me fâche et je deviens émotif. ” Nick a également une source de fierté très claire quand il se souvient de ce qui a été son meilleur moment pour nous cette année: “Je pense que mon meilleur moment a été ce que j’ai fait en Australie concernant le problème des incendies. Jouer pour quelque chose de plus que moi, le faire pour tous ces gens était le meilleur. “

Alors qu’il fait le bilan des aspects positifs de sa personnalité et du tennis, Kyrgios reconnaît également ses imperfections et les fait tourner en utilisant la performance habituelle du Big-3 à titre de comparaison: “Nadal, Djokovic et Federer sont si bons et si grands champions parce que chaque semaine ils ont la même mentalité, ils sont positifs, ils continuent de se battre. Pour moi c’est très difficile, c’est épuisant. Le match contre Nadal (huitième de l’Open d’Australie) a duré presque quatre heures et j’étais fatigué: après ça, J’ai besoin de deux semaines de repos et Rafa peut continuer. Mais ce fut un grand match, Nadal et moi avons joué de grands matchs, comme l’année dernière ici. “Kyrgios a également fait référence à Federer en optant pour une idole de tennis:” J’ai beaucoup d’idoles en basket-ball, mais dans le Grandir au tennis Roger a toujours été mon idole. Je pense qu’il est l’exemple parfait pour tous ceux qui veulent être un joueur, il est le joueur de tennis parfait et un excellent modèle, il ne se fâche pas beaucoup, c’est une bonne personne, alors il le choisirait sans aucun doute. ”

D’un autre côté, Nick a donné une réponse quelque peu surprenante lorsqu’on lui a demandé ce qui changerait l’ATP et la structure du tennis s’il avait un tel pouvoir de décision: “Je ne changerais rien. Je pense que la façon dont le sport est en ce moment est bonne, il y a des jeunes joueurs qui excellent. Certains comme moi sont tout simplement différents et je pense que c’est bon pour le sport, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ferais de ce pouvoir, je ne pense pas que me le donner soit une bonne idée. »Enfin, l’Australien a eu des mots positifs avec le peuple Acapulqueña et le territoire mexicain en général: “L’année dernière, je fêtais tous les jours ici. Il y avait beaucoup de fête et j’adore les gens ici, c’est très sympathique: quand je marche, ils me demandent toujours où je vais, ils aiment discuter comme moi. C’est un bel endroit où si je pouvais, je resterais toute la semaine. “

