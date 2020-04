Kyrgios montre son côté le plus attentionné

Nick Kyrgios Il a démontré à plusieurs reprises qu’il a une sensibilité et une générosité sociales beaucoup plus grandes que ce que beaucoup peuvent attendre de lui, en fonction de son comportement à certains moments. L’Australien a une nouvelle fois fait ressortir le meilleur de lui-même avec un message émotionnel sur les réseaux sociaux où il propose d’aider tous ceux qui ont des problèmes financiers à cause de la crise des coronavirus. “N’hésitez pas à m’envoyer un message privé, je serai heureux de partager ce que j’ai”, a-t-il déclaré.

