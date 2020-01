Kyrgios parle de sa rivalité avec Nadal

Nick Kyrgios est en huitième de finale Open d’Australie 2020. Là, il affrontera Rafael Nadal, une vieille connaissance, et devant lequel il aura le soutien d’un public qui aujourd’hui, avant Khachanov, était absolument essentiel pour Canberra pour clore le match dans le cinquième supertiebreak manga. Lors d’une conférence de presse, Nick, malgré les heures où il est apparu, a été libéré et repensé du public, de son match d’aujourd’hui et de ce qu’il affrontera aux Baléares.

“Oui, c’était fou”, Nick a commencé à expliquer la vorgaine de sentiments ressentis avant Khachanov aujourd’hui. “Je ne pense pas que les émotions se soient calmées du tout. Je pense que je suis toujours sous l’emprise de l’adrénaline. Mais je n’ai même pas vérifié mon téléphone. Je viens de prendre un bain de glace, j’ai mangé quelque chose aussi. Oui, c’était certainement l’un des plus des fous dont j’ai fait partie. C’était fou. J’avais une balle de match dans la troisième, une autre balle de match dans la salle. Puis 8-7 en bas, je suis passé par toutes les pensées. Je pensais que j’allais perdre. Je pensais à Je pensais aux médias si je perdais tout. C’était fou. “

“J’ai traversé toutes les pensées, c’était fou”

A propos de sa condition physique face à lundi. “Je veux dire, je n’y ai même pas pensé. Physiquement, je pense que je vais bien. J’ai une journée entière de congé demain. Je me reposerai un peu après cela, je ferai la bonne chose. Je suis très excité et honnête. Jouer contre l’un des meilleurs joueurs de tennis sur le court central à la maison … c’est très bien, et j’ai beaucoup de temps entre maintenant et le match, évidemment ce sera une autre bataille physique, rien n’est facile avec lui, il a eu un match relativement facile aujourd’hui, donc il va se sentir bien, j’ai hâte de le faire. Pour ces choses, tu es un joueur de tennis. “

Sa relation avec Rafa et ses personnages. “Je ne connais pas vraiment Rafa. Je ne l’ai jamais fréquenté ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais vraiment pas à quoi il ressemble. Il ne m’aime pas, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas en tant que personne. La dernière fois que je l’ai joué, il était à Wimbledon Nous avons eu un très bon match, 7-6 dans le quatrième set Nous sommes deux joueurs différents Nous faisons tout complètement différent Après Wimbledon, j’ai perdu, j’ai été vaincu par quelqu’un de mieux que moi. Je lui ai serré la main, j’ai regardé le les yeux et a dit: “Très bien. Quoi qu’il en soit, si nous ne nous aimons pas ou quoi que ce soit, je pense qu’il y a du respect. Il est l’un des meilleurs de tous les temps. J’ai également lu qu’il pense que je suis bon pour le sport. Il y a un respect que nous avons tous les deux. Cela ne signifie pas nécessairement que nous nous aimons. “

Jouez contre un gaucher comme Nadal. “Depuis junior, j’ai aimé jouer contre les gauchers. Je sens que je sais quel plan de match je dois prendre pour réussir contre eux. Mais Rafa est une bête complètement différente. Je veux dire, je connais ses schémas. Tout le monde connaît leurs schémas, vous ne pouvez rien y faire.” Federer connaît ses schémas. Tout le monde connaît ses schémas. Il les exécute au plus haut niveau. Mais je ne pense même pas au jeu. Je suis toujours confronté à beaucoup d’émotions. J’aime juste jouer contre les gauchers. “

