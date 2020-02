Kyrgios partage son aversion pour l’argile

Quoi Nick Kyrgios et la terre battue Ils ne s’entendent pas, c’est quelque chose que nous savons depuis longtemps. L’année dernière, sans aller plus loin, l’Australien a à peine disputé deux tournois sur terre battue (Madrid et Rome), dans lesquels il est tombé respectivement au premier et au deuxième tour. Mais cette fois, c’est allé plus loin. Dans une semaine où deux ATP 500 sur ciment (Dubaï et Acapulco) sont disputés, Canberra a avoué sa rage sur Instagram pour voir comment certains joueurs préféraient se rendre à Santiago pour jouer à un jeu ATP 250 sur la poussière de brique. “Exterminez les rats de la poussière”, a ajouté l’océanique dans son message.

