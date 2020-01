Kyrgios passe au deuxième tour en Australie sur la base des saquetazos

À base de saquetazos, Nick Kyrgios il a remporté son deuxième billet rond en Australie après avoir battu un triplé Lorenzo Sonego cela n’a pas déçu et compliqué les choses pour l’Australien. Avec 14 services directs et 91% des points avec son premier service, Kyrgios a basé son jeu dans ce domaine, grimpant également un peu au filet pour déranger son adversaire. Nicolas a montré que dans les bris d’égalité, il se développe comme un poisson sous l’eau et n’a donné aucune option à l’italien. 6-2 7-6 7-6 pour Kyrgios, qui affrontera Cuevas ou Simon au prochain tour.

