Kyrgios prend un bain de masse et survit à la solidité de Simon

La Melbourne Arena a vécu l’une de ces nuits magiques de ce tournoi, en voyant comment le fils prodigue qui aspire à retrouver le cœur de ses compatriotes a gagné dans un match vraiment intense. Nick Kyrgios est déjà au troisième tour de Open d’Australie 2020 après avoir imposé quatre manches Gilles Simon, qui a battu son visage de peau et a émergé de ses cendres dans le troisième set, alors qu’il était en panne et que le match semblait perdu. Nick a réagi avec beaucoup de concentration et de succès dans la salle, coupant les ailes du retour français et certifiant sa passe à une manche où le vainqueur du duel entre Khachanov et Ymer sera mesuré. Le résultat final était 6-2 6-4 4-6 7-5, avec un énorme 28 services directs reliés par l’Australien.

.