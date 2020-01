Kyrgios ravi de voir Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic aider la crise des feux de brousse

Bien que Nick Kyrgios n’ait pas toujours toléré Novak Djokovic et Rafael Nadal, le “ bad boy ” australien était reconnaissant de leur présence et de Roger Federer, qui a présenté un grand spectacle à ses côtés, lors du Rally for Relief carity tennis event organisé à Melbourne pour aider l’Australie à surmonter la situation difficile causée par la crise des feux de brousse.

«Je suis tellement heureux que nous ayons eu Roger, Novak, Rafa, parmi les plus grands à prendre du retard partout dans le monde. Je pense que nous faisons tout notre possible pour surmonter cela ensemble ». Kyrgios a parlé de la présence des trois premiers à l’événement caritatif.

N’oublions pas que Kyrgios a accusé Nadal pour sa lenteur tactique et a rôti Djokovic pour son «obsession malade» de vouloir être aimé à l’été 2019 lors d’une interview pour le podcast No Challenges Remaining.

Cependant, le mauvais garçon s’est installé. Kyrgios a été l’un des joueurs les plus éminents en termes de collecte de fonds pour les efforts de secours contre les feux de brousse, car il a déclaré qu’il donnerait 200 $ pour chaque as frappé pendant l’été australien.

Nick a partagé ses sentiments sur tout ce qui se passe pour collecter des fonds pour le désastre laissé par les feux de brousse. «Ça a été une semaine émouvante. Je jouais tellement fort. Je voulais juste envoyer le message ».

Dit Nick. Tout a commencé sur Twitter, où l’Australien controversé a annoncé qu’il allait lancer le soutien aux victimes en faisant un don de 200 $ pour chaque as qu’il frappe. «Je viens de dîner et j’ai écrit un tweet. C’était l’occasion d’utiliser ma plate-forme, puis toute l’équipe australienne l’a appuyée, évidemment.

Je me suis réveillé le lendemain et j’ai explosé. C’était tellement. Chez moi, quand j’étais à Canberra, je ne pouvais même pas sortir. C’était émouvant ». , A déclaré Nick à la fin de l’événement Rally For Relief. Outre Nick Kyrgios, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’événement Rally For Relief a présenté Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et d’autres grands noms.