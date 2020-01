Kyrgios saute sur la bonne voie avec le maillot des Lakers de Kobe Bryant

Un bel hommage qui paie Nick Kyrgios à Kobe Bryant dans son duel avant Raphael Nadal des huitièmes de finale Open d’Australie 2020. L’Australienne, fervente adepte du basket-ball et de la NBA, a décidé de sauter sur la piste avec le maillot de la légende des Lakers pour jouer avec elle. Un hommage vraiment émouvant qui sera une autre incitation pour l’Australien à essayer de performer à son meilleur niveau dans cette rencontre et offrir une victoire non seulement à son pays secoué par des incendies, mais à l’une de ses idoles récemment décédées.

Goosebumps! @NickKyrgios & @RafaelNadal se promènent dans la «Marche des Champions» qui les mènera au champ de bataille de ce soir: @RodLaverArena. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/S38azQSFha

– #AusOpen (@AustralianOpen) 27 janvier 2020

.