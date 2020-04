Kyrgios s’oppose à la fusion entre l’ATP et la WTA

Nick Kyrgios, toujours à contre-courant. Il arrive un moment où l’on ne sait plus s’il est contre certaines mesures ou certains faits pour prendre le contraire et être une nouvelle. Le Le joueur de tennis australien a été le premier professionnel à être contraire à la proposition d’unifier l’ATP et la WTA en une seule association.

23/04/2020 à 14:06

CEST

Cristian Trabado

Kyrgios a écrit sur Twitter “il ne faut pas s’unir”, après hier a déjà montré son refus à cette initiative. L’Australien est, pour le moment, le seul à avoir montré son rejet de cette proposition, soutenue par Federer, Nadal, Muguruza, Halep et bien d’autres joueurs de tennis.

Quelqu’un a-t-il demandé à la majorité de l’ATP ce qu’ils pensent de la fusion avec la WTA et comment c’est bon pour nous? – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 22 avril 2020

“Quelqu’un at-il demandé à la majorité des ATP ce qu’ils en pensent fusion avec la WTA et à quel point est-ce bon pour nous? “, a déclaré le joueur australien capricieux, actuellement classé.

Nous ne devrions pas fusionner – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 avril 2020

Hé @rogerfederer comme vous le savez d’après nos discussions, je suis entièrement d’accord qu’il serait formidable de sortir de cette crise mondiale avec l’union du tennis masculin et féminin dans une seule organisation https://t.co/ fTCfvMiU4G – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 22 avril 2020

