Kyrgios sort indemne d’un match difficile contre Khachanov

Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a eu accès aux huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2020, en battant le Russe Karen Khachanov 6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-7 (7) et 7-6 (10-8) en quatre heures et 26 minutes de jeu, dans un match très serré où le Le joueur de tennis australien était intraitable au sommet de la réunion, soutenu par son excellent service et le soutien de tout le public qui était dans la Melbourne Arena. Comme cela s’est produit lors de son match du deuxième tour contre Gilles Simon, Kyrgios a raté qu’il était deux sets à zéro au-dessus, ce qui a donné des ailes à son rival pour pouvoir croire qu’il aurait des options de retour épique, mais tout est resté là. Kyrgios a élevé son niveau et s’est vu décerner la cinquième manche dans le supertiebreak et a donc progressé aux huitièmes où l’Espagnol Rafael Nadal sera mesuré.

