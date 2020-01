La ＇Armada quarter, pour le quart de billet pour le Japon

L’équipe espagnole dispute ce petit matin (03h00, Teledeporte) sa dernière série de la phase de groupes de la Coupe ATP. Roberto Bautista et Rafa Nadal Ils seront à nouveau chargés de conduire la «Navy» en quart de finale. Et devant, ils auront leur test le plus compliqué jusqu’à présent dans cette épreuve.

Ils font face à un Japon combatif qui, sans son étoile Kei Nishikori, assiste à cette rencontre à Perth avec deux victoires et pas une seule défaite, bagage identique à l’espagnol. Le vainqueur de la série conservera la première place du groupe B et aura un accès direct à la phase finale. Celui qui perd doit attendre d’être l’une des deux meilleures secondes pour avoir des options.

Si l’équipe dirigée par Francis Roig Réaliser des triomphes complets contre les Asiatiques pourrait devenir le seul parmi les 24 pays participants, avec l’Australie hôte, à clôturer la phase de groupes sans avoir concédé de défaite. «Ça va être un choc difficile. Ils ont réalisé deux grandes victoires avec des résultats assez confortables. J’espère être prêt à jouer au niveau nécessaire pour rencontrer & rdquor;, défini Nadal dans le précédent.

BAUTISTA COMMENCERA LA SÉRIE

Le Castellón, numéro deux espagnol, ouvrira le choc avant Go Soeda (119ème du classement ATP), son adversaire le plus compliqué jusqu’ici dans ce que nous avons couru. Le deuxième match sera confronté Nadal et à Yoshihito Nishioka (72º), qu’il avait déjà remporté à Acapulco dans l’édition 2017.

Contrairement aux deux premiers engagements envers la Géorgie et l’Uruguay, l’équipe de double pourrait être modifiée en fonction des résultats. Bien sûr, au début, ils représenteront à nouveau l’équipe espagnole Pablo Carreño et Feliciano López, que les visages se ressemblent Nishioka et Ben McLachlan.

