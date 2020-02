La berline sportive de compétition

Kia Motors Corporation a fêté ses 19 ans de partenariat avec l’Open d’Australie en tant que fournisseur de véhicules officiels, ce qui est considéré comme une référence en termes de parrainage à long terme dans le monde du sport.

Kia, qui s’occupe également de la zone Kia Junior Drive pour que les enfants apprennent à faire du karting à travers un mini circuit dans le tournoi; Il a participé à la récente édition du seul grand chelem de la région Asie-Pacifique avec jusqu’à 130 voitures, dont 30 SUV Seltos, Carnival MPVs, Sorento SUVs et Stinger sports cars. Des voitures qui ont facilité le transfert des joueurs, des juges et des invités VIP de manière confortable.

Cette flotte du fabricant coréen a été livrée lors d’une cérémonie officielle par l’ambassadeur mondial de Kia, Rafael Nadal, qui en 2019 a fêté ses 15 ans de lien avec la marque. Nadal, qui à ce moment-là a récolté 19 tournois du Grand Chelem et une médaille d’or olympique, a défendu la devise originale de l’entreprise “The Power to Surprise”.

Nadal a signé l’un des nouveaux Seltos qui, dans cette édition de l’Open d’Australie, ont exploité la flotte Kia Fan, pour transférer gratuitement les utilisateurs de l’application Uber dans le quartier des affaires du centre-ville de Melbourne et à Melbourne Park.

MELBOURNE, AUSTRALIE, 15 janvier: Kia Handover Ceremony Show Court 3 le 15 janvier 2020 à Melbourne, Australie. (David Finnegan / Tennis Australie)

Seltos est un petit SUV compact, le plus petit de la gamme, au succès reconnu en Inde et en vue des États-Unis, marché pour lequel le concept Urban et Trail Attack a été présenté, sous l’identité de Kia Seltos X-Line Concept , image très hors route et aventureuse. Depuis le Seltos, une version électrique est prévue pour cette année.

Bien que la principale vedette de la flotte de l’Open d’Australie 2020 ait été le dernier SUV compact Seltos, étant un modèle qui, en principe, n’atteindra pas le marché espagnol, nous avons concentré ces informations sur le Stinger.

Une berline sport, au design coupé né en Allemagne, qui a concrétisé ce concept passionnant appelé GT4 Stinger, qui a vu le jour au Salon de Francfort en 2011.

Son corps fastback plus qu’attrayant s’étend jusqu’à 4,83 m. de longueur, de 1,87 m. de large et 1,40 m. D’hauteur. L’empattement de ces 5 portes et 5 places est de 2,90 m., Offrant un coffre à bagages d’une capacité de 406 litres, qui peut aller plus loin si les dossiers de la deuxième rangée de sièges sont rabattus (60/40). Son poids est de 1 655 kilos.

Dans ses traits extérieurs sportifs, la saillie aérodynamique de sa partie arrière, les branchies, le capot et le pare-chocs avant se démarquent.

Son apparence a une continuité dans les propulseurs, car elle propose trois moteurs intéressants: un diesel et deux essence.

L’accès à la famille est le 2.2 CRDi de 200 chevaux (147 kW), alimenté au diesel, qui délivre un couple maximal de 441 Newton mètres, dont la consommation combinée actuelle est comprise entre 6,9 ​​et 10,9 litres à les 100 kilomètres, et leurs émissions de dioxyde de carbone combinées dans l’échelle 179-247 grammes par kilomètre. Son prix est né à 34 600 euros.

Avec ce moteur et la finition xTreme, il existe également une version 4 × 4, pour 40.953 euros.

En essence, part du 2.0 T-GDi de 245 ch. (180 kW), avec un couple maximal de 353 Nm, et un prix de 35 803 euros; ayant le haut de gamme dans le puissant 3.3 T-GDi, 6 cylindres en V et 4 roues motrices, qui délivre 366 chevaux (269 kW) et est commercialisé avec la plus haute finition, la GT, pour 51262 euros. Cette GT est capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4,9 secondes.

Il sert de boîte de vitesses automatique à 8 rapports, de freins Brembo, de suspension adaptative réglable et de différentiel autobloquant pour l’essieu arrière.

Photographie: Goyo Ybort

En termes d’équipement, les modèles commencent avec Style, continuent avec xTreme et GT Line, et se terminent avec GT; mais depuis la base c’est déjà remarquable, car ils ont 7 airbags (double avant, côtés avant et rideau, et genou pour le conducteur), système de caméra, portail automatique intelligent, sièges à réglage électrique et rétroviseurs extérieurs électriques chauffants ou ventilés , chauffant et pliable, avec clignotant intégré, rétroviseur intérieur électronique, système multimédia de la marque avec écran tactile de 8 pouces; Il peut également intégrer un équipement et des détails sonores de haute performance tels que des moulures en aluminium brossé ou des revêtements de toit et des piliers en alcantara noir.

L’architecture de la Kia Stinger comme la performance de ses propulseurs et son bon équipement, dans un prix contenu, en ont fait l’une des berlines les plus compétitives de sa catégorie; et avec la garantie caractéristique de 7 ans.