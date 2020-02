La bonne réponse de Munar à la question d’un journaliste sur la pression qu’il ressent

En Espagne, on parle beaucoup de ce qui se passera lorsque Rafa Nadal prendre sa retraite et rejoindre les adieux des joueurs de tennis qui ont donné le meilleur temps du tennis espagnol avec David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López et ceux qui sont maintenant là-haut comme Pablo Carreño ou Roberto Bautista. A Cordoue, après avoir remporté leur premier match, ils ont demandé Jaume Munar Si vous ressentez une pression pour capter le témoignage de cette génération à succès, votre réponse a été plus que correcte. “De mon côté, je ne ressens pas de pression, ce que je dois faire et toutes les personnes qui écrivent à ce sujet sont de profiter de la génération que nous avons et d’oublier ce qui vient de derrière. Vous devez profiter du présent, ce que nous vivons est quelque chose d’unique” Je me fraye un chemin. Je vis reconnaissant de pouvoir vivre les dernières années de ces joueurs, notamment avec Rafa, avec qui j’ai partagé beaucoup de temps. C’est une question d’admiration plutôt que de pression “, a expliqué les Baléares.

