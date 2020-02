La cagnotte Rafael Nadal pourrait battre à Acapulco ATP 2020

Rafael Nadal, le 2e Espagnol (ATP) avec 19 titres du Grand Chelem, pourrait enregistrer une modeste augmentation par rapport au tournoi d’Acapulco de cette année, la nouvelle version de l’Open du Mexique qui avait toujours été un favori pour la fab espagnole, depuis que les tribunaux mexicains avaient a toujours épousé le bohème de Majorque, que le célèbre Hall Jimmy Connors a attribué comme disant: «Il est construit à partir d’un moule dont je pense que je viens aussi, que vous sortez, vous donnez tout ce que vous avez dès le premier point à la fin quel que soit le score.

Et vous êtes prêt à tout mettre en jeu et vous n’avez pas peur de laisser les gens voir ça. »Par ailleurs, selon les organisateurs d’Acapulco ATP 500, le tournoi qui devrait se dérouler sur les bétons extérieurs à Acapulco entre le 24 et le 29 février, aurait un prize pool total de 1 846 973 €, tandis que le vainqueur repartirait avec une somme brutale de €. 350 000 aux côtés de 500 points valides pour le classement ATP.

Néanmoins, aucun point ATP ne serait attribué pour le premier tour, mais les participants éliminés au premier tour recevraient un chèque de 13 117 €. En plus de cela, les participants éliminés au deuxième tour, les quarts de finale et les demi-finales recevraient respectivement 23 751 € (45 points ATP), 46 501 € (90 points ATP) et 87 652 € (180 points ATP), tandis que le coureur -up recevrait 300 points ATP réalisables aux côtés de 172 720 €.

Pendant ce temps, parmi les meilleurs prétendants à la course au titre, Rafael Nadal serait en tête du classement, suivi par Alexander Zverev et Nick Kyrgios.