Casey Dellacqua, l’ancien partenaire de double d’Ash Barty, a déclaré que la camaraderie du tennis féminin australien et le succès d’Ash Barty, n ° 1 mondial, étaient des choses dont nous étions vraiment fiers. Dans une interview publiée par Tennis Australia, Dellacqua, qui a récemment pris sa retraite et qui est maintenant un commentateur du tennis, a déclaré: “Il ne fait aucun doute pour moi que la vedette est Ash Barty.

Je veux dire qu’elle est n ° 1 au monde. Non seulement elle a fait un travail phénoménal sur le terrain en remportant Roland Garros et en terminant (2019) en tant que n ° 1 mondiale. Mais c’est ainsi qu’elle s’est représentée elle-même, son équipe et l’Australie régulièrement tout au long de l’année.

Je pense que c’est juste une vraie différence pour moi. La finale de la Fed Cup était évidemment l’autre point fort du tennis féminin australien (et) lorsque vous descendez la ligne, vous voyez le nombre de filles classées de 100 à 250 jouer les qualifications du Chelem.

La camaraderie dans le tennis féminin australien est vraiment géniale. Je pense que c’est quelque chose dont on peut vraiment être fier ». Les autres Australiennes Lizette Cabrerra, Maddison Inglis et Kaylah McPhee étaient toutes d’accord avec Dellacqua.

Cabrerra a commenté: “Je nous entendons tous très bien et nous nous poussons tous. Je pense que c’est génial que nous soyons tous un grand groupe de filles. Je ne pouvais pas choisir quelqu’un que je n’aime pas ou quoi que ce soit. C’est juste vraiment bonne ambiance et je pense que nous faisons tous du très bon travail en travaillant ensemble et en nous poussant les uns les autres. “

Inglis, classée n ° 112, a commenté: “Tout le monde est compétitif, mais ils veulent que chacun fasse bien. Chaque fois que nous participons aux mêmes tournois, tout le monde encourage les filles”. McPhee, classée n ° 242 au monde, a déclaré que tous les filles se poussent pour faire mieux.

“J’ai l’impression qu’une fille réussit bien, puis cinq filles suivent. Ça continue de s’améliorer de plus en plus. De toute évidence, nous avons Ash comme n ° 1 et c’est tout simplement incroyable, mais je pense que nous avons comme 12 filles dans le top 250, ce qui est un nombre que je ne pense pas que nous ayons vu depuis un certain temps.

Je pense que toutes les filles, nous nous poussons toutes simplement les unes les autres. Nous sommes tellement heureux les uns des autres quand nous nous en sortons bien ».