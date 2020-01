La campagne «Donnez un renversement au cancer» de Wilson lève 3000 euros

David Clavera, Sports Marketing Wilson, remet le chèque avec le montant encaissé à Iván Lago Doutón, représentant de l’AECC – Catalunya contra el Càncer, siège de Barcelone

Pour la quatrième année consécutive, Wilson Espagne et l’Association espagnole contre le cancer (AECC) ont uni leurs forces pour donner vie à la campagne de solidarité «Donnez un coup de pouce au cancer. Une initiative qui en quatre ans de vie est déjà devenue un classique et qui a réussi cette fois à récolter un total de 3 000 euros qui seront entièrement alloués à la lutte contre le cancer.

“ Donnez un coup au cancer ” a levé des fonds grâce à la vente de matériel de solidarité lors des Wilson Demo Days ouverts au public qui ont eu lieu dans des clubs de tennis tels que le Real Club de Polo Barcelona, ​​le Tennis Club Chamartín, le Club Tennis Barcino , Sporting Tenis Valencia, Real Club de Polo Barcelona (profitant du tournoi Pere Masip) et Set Ball Tennis, profitant également du tournoi Pere Masip. En ces jours de solidarité, des produits de couleur rose ont été vendus comme protagonistes: mini balles jumbo, surgrips, bracelets et casquettes avec le logo de la campagne.

Pour obtenir le maximum de soutien possible, les Wilson Demo Days étaient ouvertes au public et comprenaient des tests de produits, des tournois, ainsi que des activités pour les plus petits ou la présence de joueurs Wilson. “La lutte contre le cancer est une question qui nous interpelle tous et c’est pour nous une fierté et une grande responsabilité de pouvoir contribuer à la rendre visible, ainsi que de récolter des fonds pour enquêter sur cette maladie qui est malheureusement si présente”, a-t-il déclaré. David Clavera, Marketing sportif Wilson.

Pour sa part, Àngela Sánchez, directeur de l’AECC Barcelona, ​​a montré sa satisfaction: «Nous sommes très reconnaissants envers Wilson. Pour notre association, l’implication et la collaboration des entreprises sont très importantes, ensemble, nous pouvons continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs familles, ainsi que financer la recherche sur le cancer pour augmenter la survie au cancer. »