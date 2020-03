La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin nominée pour les prix Best of February de l’USOPC

La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin a été nominée pour les prix Best of February du Comité olympique et paralympique américain (USOPC). Kenin, 21 ans, est devenue la plus jeune Américaine à remporter un Grand Chelem depuis Serena Williams en septembre 2002 lorsqu’elle a remporté le titre à Melbourne après avoir remporté une victoire en trois sets contre l’Espagne Garbine Muguruza, 4-6, 6-2, 6-2 en finale.

Cette victoire a également fait d’elle la femme américaine la mieux classée au classement mondial et elle est actuellement classée n ° 5 au monde. Kenin a été nominé aux côtés du skieur paranordique Kendall Gretsch, qui a remporté six médailles à la Coupe du monde à Finsterau en Allemagne; Susan Dunklee, qui est devenue la première Américaine à remporter deux médailles mondiales de biathlon, terminant avec l’argent au sprint de 7,5 kilomètres à Antholz-Anterselva en Italie; La paracycliste Clara Brown pour avoir remporté quatre médailles, dont l’or dans le contre-la-montre et l’omnium, dans la classe C3 féminine aux Championnats du monde à Milton; et le snowboardeur Jamie Anderson pour avoir remporté son quatrième titre majeur consécutif à l’US Open.

Dans la catégorie masculine, le coureur de BMX Connor Fields est en tête de liste des nominés; avec le snowboardeur de Slopestyle Dusty Henricksen; l’escrimeur Gerek Meinhardt, Galen Rupp, le vainqueur des essais du marathon olympique américain et le skieur acrobatique Justin Schoenefeld.

Le gagnant est désigné par les votes du public et les représentants des organes directeurs nationaux et certains membres des médias. Le vote du public représente 50% du résultat final tandis que les 50% restants proviennent de représentants des organes directeurs nationaux et de certains membres des médias.