La championne de Wimbledon Simona Halep réagit à son incapacité à défendre son titre en 2020

Environ un jour après que Simona Halep a encadré ses souvenirs de Wimbledon sur l’un des murs de sa maison, le All England Club a annoncé l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La championne de Wimbledon 2019 éprouve à la fois des sentiments de regret et d’espoir en attendant 2021.

“C’est tellement triste de l’entendre confirmer que Wimbledon n’aura pas lieu cette année. La finale de l’année dernière sera pour toujours l’un des plus beaux jours de ma vie! Mais nous traversons maintenant quelque chose de plus grand que le tennis, et la meilleure nouvelle est que Wimbledon sera de retour l’année prochaine.

Et cela signifie que j’ai encore plus de temps à attendre pour défendre mon titre là-bas! Restez forts tout le monde et continuez à croire », a écrit Halep sur les réseaux sociaux. Pour atténuer la tristesse provoquée par les nouvelles qui ont fait que Roger Federer se sentait «dévasté», Halep pourra regarder la raquette qui lui a valu le premier et le seul titre de Wimbledon de sa carrière, car elle avait décidé de l’encadrer sur un mur à l’intérieur sa propre maison.

«Comme je suis à la maison tous les jours, en fait sans arrêt, il y a quelques jours, j’avais quelque chose en tête et j’ai décidé de l’encadrer et de le mettre sur mon mur parce que c’est une bonne chose et c’est super de le voir à chaque instant dans cette chambre.

C’est la raquette avec laquelle j’ai joué à Wimbledon en 2019. À côté, c’est la photo avec le trophée, qui est très belle. Je voulais tout assembler, l’encadrer et l’avoir comme un grand souvenir. Je espère que vous l’apprécierez!” a déclaré Halep sur Facebook.

«Faites attention, restez à la maison et soyez positif. Tout va bien se passer », a-t-elle conclu.