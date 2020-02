La championne en titre Belinda Bencic et la titlist défunte Svitolina perdent les premiers matchs

Anastasia Pavlyuchenkova bouleversé la quatrième tête de série et défendre la titlist Belinda Bencic lors du premier tour, mardi, aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Pavlyuchenkova a gagné 1-6, 6-1, 6-1 en une heure et demie. Le joueur suisse a gagné 19 points consécutifs pour commencer le match, se rapprochant de terminer le set d’or – remportant les 24 points d’un set – mais le Russe a riposté pour le contrecarrer.

Bien que Bencic ait remporté le set, les deuxième et troisième sets ont été complètement dominés par le joueur de 28 ans qui semblait revitalisé après la défaite du set d’ouverture. Après le match, Pavlyuchenkova a déclaré: «J’ai continué à me battre, toujours en essayant de frapper chaque balle, en essayant d’être là.

Mentalement, j’étais assez positif, je ne jouais que point par point – même si c’était 5-0 [and] J’ai pensé: Oh mon Dieu, c’est embarrassant, tellement mauvais. Je pense que cela m’a aidé à entrer dans le deuxième set parce que j’ai pris cette mentalité, cet état d’esprit d’être positif et de me battre, d’essayer de faire mon truc.

Je me disais: «Tu sais quoi, [it] peu importe le score, il suffit de jouer. “Lentement, j’ai juste commencé à me retourner, j’ai commencé à trouver mon jeu”. Dans le troisième set, Bencic a fait un bref retour en récupérant une pause de service pour se mettre au tableau à 1-3.

Mais une pause de retour sur son service a encore creusé l’écart avant qu’une pause de service finale dans le septième match du set ne mette fin à tout espoir qu’elle revienne dans le match. C’était la 15e victoire de Pavlyuchenkova sur un adversaire parmi les cinq premiers et la deuxième victoire pour 2020.

Plus tôt dans la journée, troisième tête de série et double championne Elina Svitolina, elle aussi, a été évincée lors de son match d’ouverture. Qualification américaine Jennifer Brady a eu besoin d’une heure pour terminer une victoire 6-2, 6-1 sur l’Ukrainien.

Il s’agit de la seule deuxième victoire de Brady sur un adversaire classé parmi les 10 premiers de la WTA. Son premier, aussi, est venu cette année au Brisbane International contre Ashleigh Barty. Parlant de sa victoire, Brady a déclaré: «Évidemment, en respectant mon adversaire, mais pas au point de mettre l’adversaire sur un piédestal, je dois penser que je dois jouer mon meilleur tennis pour gagner.

J’étais juste concentré sur mon plan de match, moi-même ». Brady jouera Marketa Vondrousova en huitièmes de finale. Le Tchèque a vaincu Anastasija Sevastova lundi, dans leur affrontement au premier tour. Pendant ce temps, Pavlyuchenkova affrontera l’un ou l’autre des qualificatifs Sorana Cirstea ou Anett Kontaveit au deuxième tour. Crédit photo: WTA Twitter