La championne en titre Belinda Bencic stupéfaite au championnat de tennis hors taxes de Dubaï

Belinda Bencic a affronté Anastasia Pavlyuchenkova lors de son match d’ouverture des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Les deux s’étaient rencontrés 6 fois auparavant, Bencic menant tête à tête avec 5 victoires.

Un très mauvais départ d’Anastasia dans le premier set a été vite oublié car elle est revenue avec une lutte et une détermination renouvelées dans les deux sets suivants pour gagner le match 1-6, 6-1, 6-1.

Premier set: choix faciles pour Belinda Bencic

Belinda a pris un excellent départ dans le premier set, battant Pavlyuchenkova au deuxième match pour aller 2-0. La Suisse servait très bien aussi alors qu’elle consolidait la pause avec une prise en main de l’amour.

La Russe a semblé ébranlée par le mauvais départ et a joué un jeu de service très timide, incapable d’obtenir son premier service. Elle a rapidement baissé de -40 et a frappé une double faute intempestive pour donner à Bencic sa deuxième pause dans le set.

Il n’y avait aucun regard en arrière après que Bencic a continué à bien servir. Pavlyuchenkova avait l’air complètement perdu dans le set. Cela ressemblait plus à un match d’entraînement pour Belinda qu’à une compétition. Le Suisse a pris le premier set 6-1 et semblait très maître du match.

Pavlyuchenkova riposte

Le deuxième set était une toute autre histoire. Ou plutôt c’était la même histoire sauf que les deux joueurs ont changé de position. Cette fois-ci, c’est Pavlyuchenkova qui a pris l’initiative et a riposté.

Le Russe a adopté une position très agressive dans le deuxième set. Elle a commencé à prendre le contrôle des rallyes, à remonter et à rester proche de la ligne de base. Elle a commencé à prendre les balles dès le début, prenant du temps à son adversaire. Cela a bouleversé le jeu.

À 2-1, Anastasia a battu Bencic pour prendre la tête. Contrairement au premier set, elle a bien trouvé son rythme de service, ce qui a été une autre contribution révélatrice pour inverser le match. Avec une pause dans la main, Anastasia a retrouvé sa confiance et elle n’a jamais vraiment regardé en arrière. Elle a égalisé le match en prenant le deuxième set 6-1.

Belinda Bencic s’effrite

Le troisième set n’était pas différent du second. Pavlyuchenkova a cassé Bencic dans le match d’ouverture pour prendre immédiatement la tête. La Suisse semblait de plus en plus frustrée et troublée alors que ses jeux de service commençaient à devenir irréguliers. Les choses lui semblaient plutôt sombres maintenant.

Pavlyuchenkova a continué son jeu agressif après un premier set lugubre, et cela a fonctionné comme un charme. Bencic n’avait absolument aucune réponse à ses puissants coups de fond.

Anastasia n’a pas hésité à attaquer chaque fois qu’elle le pouvait et s’est approchée du filet à chaque occasion qu’elle avait.

Elle avait l’air un peu bancale au service de 1-0 alors qu’elle a commis une double faute pour donner à Bencic une autre fissure à son service. Mais un revers puissant et bien frappé en bas de la ligne a refermé la porte. Un bon deuxième service large que Bencic n’a pu atteindre que dans le filet, a donné à Pavlyuchenkova une avance de 2-0 dans le set décisif.

Pavlyuchenkova a eu un peu de chance sur le service de Bencic, obtenant deux cordes de filet chanceuses en sa faveur pour aller de 0 à 30. Un magnifique vainqueur en revers a donné au Russe trois points de rupture et une chance de monter 3-0. Elle n’a fait aucune erreur pour obtenir sa deuxième pause et prendre les devants.

Servant à aller 4-0, Pavlyuchenkova avait une grande chance de terminer le point au filet à 15-30, mais a frappé son tir dans le filet, donnant à Belinda 2 points de rupture. Elle a rapidement pris le premier pour récupérer une pause.

Cependant, Bencic n’a pas pu conserver son service, donnant à Pavlyuchenkova une troisième pause dans le set. Visiblement frustré, Bencic ne pouvait s’empêcher de lancer sa raquette. pavlyuchenkova avait pour mission de terminer le match rapidement alors qu’elle maintenait son service et cassait son adversaire pour la quatrième fois dans le troisième set pour gagner le match.