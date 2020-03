La championne en titre Bianca Andreescu se retire d’Indian Wells

N ° mondial 4 et la championne de l’US Open Bianca Andreescu ne seront pas en mesure de défendre le titre à Indian Wells, malgré une blessure au genou gauche subie lors des finales WTA de l’année dernière. Bianca a fait de son mieux pour récupérer à temps pour Indian Wells, mais elle n’est toujours pas à 100%, décidant de sauter l’événement et de perdre 1000 points pour abandonner le top-10.

La native de Mississauga a été l’une des joueuses à surveiller en 2019, partant de l’extérieur du top 150 et gagnant une place dans le top 5 après une couronne majeure et deux autres gros titres à Indian Wells et Toronto, montrant son meilleur tennis contre le rivaux par le haut.

Outre la gloire du tennis, la jeune Canadienne a également subi deux blessures désagréables, surmontant la première mais restant à l’écart de la dernière, ce qui a retardé sa campagne 2020. En janvier 2019, Andreescu s’est qualifié pour le tableau principal de l’ASB Classic à Auckland et a atteint la première finale de la WTA, effectuant également le tableau principal à Melbourne pour un début à Majors, perdant face au numéro mondial.

12 Anastasija Sevastova au deuxième tour. Bianca a stupéfié le monde du tennis à Indian Wells, remportant un énorme titre en tant que plus jeune championne depuis Serena Williams et en recherchant plus à Miami au cours des deux prochaines semaines.

Face à Anett Kontaveit au quatrième tour en Floride, Andreescu a subi une blessure à l’épaule qui l’a forcée à sauter presque toute l’action jusqu’en août, jouant un match à Roland Garros et effectuant un retour à domicile à Toronto, déterminée à montrer à nouveau son meilleur tennis.

Prêt à continuer là où elle est partie en mars, Andreescu a battu trois rivaux parmi les 10 premiers en route vers le trophée, devenant le héros national et prenant de l’ampleur avant l’US Open où elle a conquis la première couronne majeure et écrit l’histoire en tant que première adolescente avec un Titre du Grand Chelem depuis Maria Sharapova en 2006!

Réduisant le calendrier après New York pour éviter d’autres blessures, Andreescu a perdu contre Naomi Osaka en quart de finale à Pékin, jetant un œil sur la finale de la WTA à Shenzhen où elle a fait ses débuts en tant que plus jeune joueuse du tirage au sort.

Manquant une énorme chance contre Simona Halep lors du premier affrontement lors de l’événement premium WTA, Andreescu a dû se retirer contre Karolina Pliskova à la suite d’une blessure au genou gauche, mettant fin à la saison et ne pouvant toujours pas faire son retour en 2020.

Bianca a décidé de sauter l’Open d’Australie, voyageant avec l’équipe canadienne pour la rencontre de la Fed Cup contre la Suisse à Bienne, mais ne jouant pas malgré son nom pour l’équipe de double lors du tirage au sort. Andreescu a dû également se retirer de Dubaï et de Doha, travaillant dur pour un retour à Barcelone, mais décidant de sauter Indian Wells malgré tous les efforts qu’elle a faits pour rejouer et essayer de défendre le titre.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai subi une blessure que j’ai subie l’année dernière lors de la finale de la WTA. Ce fut un long chemin vers la récupération et alors que j’avais hâte de revenir sur le terrain et de défendre mon titre à Indian Wells , malheureusement, je ne suis toujours pas à 100%. ”