La championne en titre Kiki Bertens surmonte le vacillement du deuxième set pour atteindre la finale de Saint-Pétersbourg

Kiki Bertens n’est qu’à une victoire de son titre de champion du Trophée féminin de Saint-Pétersbourg après avoir vaincu Ekaterina Alexandrova en demi-finale.

La deuxième tête de série a brisé le premier set contre le Russe, mais a ensuite abandonné le deuxième set avant de prendre la victoire, remportant 6-1, 4-6, 6-1 en une heure et 41 minutes.

Finales consécutives de @formula_tx 🙌 @ kikibertens bat Alexandrova 6-1, 4-6, 6-1. pic.twitter.com/zbPOOhympH

– WTA (@WTA) 15 février 2020

Après avoir cassé trois fois dans le premier set, Bertens a été rattrapé dans le second alors qu’Alexandrova a cassé deux fois pour niveler les choses.

Cependant, la n ° 8 mondiale a retrouvé son mojo dans le décideur alors qu’elle prenait une avance de 5-0 avec deux pauses précoces.

Elle affrontera Elena Rybakina du Kazkhstan dans la finale de dimanche après que la huitième tête de série est venue d’un set down pour battre la sixième tête de série Maria Sakkari 3-6, 7-5, 6-1.

Premier dans la finale 😀

Elena Rybakina bat Sakkari 3-6, 7-5, 6-1, à @formula_tx. pic.twitter.com/XcohOcnLcm

– WTA (@WTA) 15 février 2020

«Je suis vraiment heureux de commencer la saison comme ça. J’ai eu une excellente pré-saison, donc je me sens bien physiquement et j’ai hâte au match de demain », a déclaré Rybakina après avoir atteint sa cinquième finale du WTA Tour.

«J’ai joué contre elle il y a six mois sur l’herbe. C’était dur, c’était proche. Je vais revoir une partie du match, mais c’était une surface différente, mais je vais parler à mon entraîneur et essayer de faire de mon mieux. C’est un grand événement et je veux vraiment gagner, alors je vais essayer de faire de mon mieux. “

