La chaussette reste intraitable dans l’Indian Wells Challenger

Dans tout le tourbillon des qualifications de la Coupe Davis, les tournois Challenger sont toujours en cours. À Indian Wells, il ne fait aucun doute que le nom propre est celui de Chaussette Jack. L’Américain fait une semaine de rêve et est actuellement en demi-finale, après avoir battu son compatriote cette aube passée Denis Kudla par 7-6 (5), 5-7 et 6-4. Son rival pour une place en finale sera l’Américain Brandon Nakashima, qui a vaincu Marcos Giron 7-6 (2), 3-6 et 6-2. Dans l’autre demi-finale, ils seront mesurés Steve Johnson et Mitchell Kruger, qui a vaincu Noah Rubin (6-3 et 6-3) et Gregoire Barrere (6-4 et 7-6), respectivement.

