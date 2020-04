La chemise de Nadal remporte l’enchère ACB

La grande initiative de l’ACB, à laquelle de nombreux athlètes ont adhéré, consistant en la donation de buts sportifs mythiques afin de les mettre aux enchères et d’affecter les fonds récoltés à la lutte contre le coronavirus, a été un succès total. Les 143 000 euros de collection ont été atteints, parmi lesquels la chemise avec laquelle Raphael Nadal gagné Roland Garros 2019 C’était l’objectif le plus précieux. 20 500 euros ont été payés pour cela, étant l’élément le plus apprécié de tous et avec une grande différence par rapport au second: un maillot de l’équipe espagnole de Juan Carlos Navarro, pour lequel 6 200 euros ont été payés.

– José Morgado (@josemorgado) 12 avril 2020

